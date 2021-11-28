TİP Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan muhalefette ikinci bir Ekmeleddin İhsanoğlu yenilgisi istemediklerini belirtti.

TELE1 TV'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu Gündem Özel'in konuğu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan muhalefetin 3. bir ittifaka zemin hazırlaması gerektiğini belirtirken, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun aday olduğu seçimde yaşanan yenilginin bir benzerinin yaşanmaması için, aday seçimi yapılırken, kendileri gibi partilerin de önemsenmesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Yeni bir Ekmeleddin vakası istemiyoruz - Video

"KARŞIMIZA YENİ BİR EKMELEDDİN GETİRMEYİN"

""Sokaktaki insan, cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulmak istiyor. Ortada örnek de var. Ne yapılmaması gerektiğini de söylüyoruz. Ekmeleddin İhsanoğlu gibi örnekler getirmeyin karşımıza. Getirdiklerinde kaybettiğimiz açık, niye aynı yenilgiyi tekrar yaşayalım?"

"YÜZDE 1 BİLE OLMAYAN PARTİLER BELİRLEYİCİ OLACAK"

"Yüzde 1 bile olmayan partilerin aday belirlemede ağırlık oluşturdukları bir süreçten bahsediyoruz. Sadece sosyalistlerin yüzde 8'lik bir potansiyeli var. 3. ittifakı düşünürsek yüzde 25'lere varan bir potansiyel var."