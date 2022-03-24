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    TİP'li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz

    TİP'li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz

    TBMM Anayasa Komisyonu'ndaki kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 05:13
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    TBMM Anayasa Komisyonu'nda, kanun teklifi görüşmelerinin geç saatlere kalması, muhalefet milletvekillerinin tepkisine neden oldu.

    Milletvekilleri, Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'a yönelik saatle ilgili eleştirilerde bulundu.

    SERA KADIGİL SÜTLÜ: "NİYE SABAHA KADAR ÇALIŞIYORUZ"

    TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, teklifte yer alan bazı maddelerin utanç verici olduğunu söyleyerek, "Niye sabaha kadar çalışıyoruz, neyi geçirmeye çalışıyoruz, neden bu kadar acele ediyorsunuz, niye muhalefeti dinlemiyorsunuz? Umurunuzda değil bizim sözlerimiz. Onun için gece sabahlara kadar çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    TİP li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz #1

    Kadıgil'e Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt tepki gösterince, CHP ve HDP'li milletvekilleri de Beyazıt'a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine, toplantıya ara verildi.

    TİP li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz #2

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    TİP li vekil Sera Kadıgil Sütlü: Niye sabaha kadar çalışıyoruz #3

     


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