TİP'li vekil Sera Kadıgil'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi

TİP Milletvekili Sera Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvenceye alma çağrısına "Avucunuzu yalarsınız" diyerek cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışı kamuoyunda tartışılmaya devam ediliyor.

Kılıçdaroğlu'na muhalif kanatta destek, 6'lı masadaki muhafazakar partilerin dışında sınırlı kaldı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'den uzaklaştırdığı eski vekillerinden tepkiler yükselirken bu kez tepki, CHP'yi TBMM'ye girmek için kullanarak Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçen Sera Kadıgil'den geldi.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında adeta ateş püskürdü.

TİP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi VİDEO

"Avucunuzu yalarsınız!"

Kılıçdaroğlu'nu Siyasal İslam'a benzemekle suçlayan Kadıgil, "Bir tanesi yasa yapacakmış diğeri çıkmış el artırıyor Anayasa yapacakmış... Açık söyleyeyim; avucunuzu yalarsınız!

Sağcılarla sağcılık, Siyasal İslamcılarla Siyasal İslamcılık yarıştırma derdine düşerseniz kazanan bir kez daha Siyasal İslamcılar olur.

"Siyasal İslam'la müzakere değil mücadele edilir"

Şundan da herkes çok iyi emin olsun ki aslı dururken sahtesine hiç kimse bakmaz. Çünkü Siyasal İslam'la müzakere değil olsa olsa mücadele edilir." diye konuştu.