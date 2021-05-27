Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya İmparatoru'na güven mektubu sundu

Büyükelçi Korkut Güngen'in Japonya İmparatoru Naruhito'ya sunduğu güven mektubunun kabul edildiği bildirildi.

Sarayın "Matsu no Ma" odasındaki resmi kabulde Büyükelçi Korkut Güngen, Japon İmparatoru Naruhito'ya güven mektubunu sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SELAM VE İYİ DİLEKLERİNİ İLETTİ

Görüşmede Güngen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini İmparator Naruhito'ya iletti.

Güngen, iki ülke arasındaki ilişkinin tarihi dostluk temelinde somut adımlarla ileriye taşımak istediğini belirtti.

TÜRKİYE VE JAPONYA YAKIN DOSTLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Naruhito da Türkiye ve Japonya yakın dostluğuna dikkati çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam ve iyi dileklerini iletti ve Güngen'e görev süresinde başarılar diledi.

Başbakan Yardımcısı Aso Taro'nun hazır bulunduğu tören sırasında Güngen, dedesinin İstiklal Madalyası'nı göğsünde taşıdı.