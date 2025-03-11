Trump, Zelensky'i yeniden Beyaz Saray'a davet edecek

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasında Beyaz Saray'da yaşanan gerilimin ardından, Rusya ile barış için Ukrayna tarafından ABD'ye yeni bir çağrı yapıldı.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ŞİMDİ GÖZLER RUSYA'DA"

Trump, Ukrayna’nın anlaşmayı kabul ettiğini belirterek, "Şimdi gözler Rusya’da. Onların da aynı yönde adım atmasını umuyoruz. Bugün ve yarın Rus yetkililerle bir araya geleceğiz ve umarım nihai bir anlaşmaya varabiliriz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF TAM BİR ATEŞKES"

Görüşmelerin kalıcı bir ateşkesle sonuçlanmasını dilediğini vurgulayan Trump, "Burada hedeflenen şey tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve Rusya’nın da aynı kararı vermesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

"ZELENSKY'İ DAVET EDECEĞİM"

Öte yandan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yeniden davet edilip edilmeyeceği yönündeki bir soruya ise "Evet, kesinlikle." yanıtını verdi.