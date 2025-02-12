Trump’tan diplomasi hamlesi: Putin'den sonra Zelensky'yi aradı

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda diplomatik bir çözüm arayışına girerek önemli temaslarda bulundu. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump, ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile bir görüşme yaptı.

ZELENSKY: "BARIŞI EN ÇOK İSTEYEN TARAFIZ"

Görüşmeye dair açıklamada bulunan Zelensky, barışı en çok isteyen tarafın Ukrayna olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Donald Trump ile barışa ulaşma yollarını, heyetler arası iş birliğine hazır olup olmadığımızı, insansız hava araçları ve modern silah teknolojilerinin üretimini ele aldığımız uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine ortak çalışmalarımıza olan ilgisi için minnettarım. Ukrayna, güvenilir ve kalıcı bir barışı garanti altına almak için ABD ile ortak adımlar belirliyor.

Zelensky ayrıca, Trump ile savaşın çözümüne yönelik istişareleri sürdüreceklerini ifade etti.

TRUMP: "ÖLÜMLERİ DURDURMAK İSTİYORUZ"

Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, savaşın son bulması gerektiğini belirterek şu sözleri kullandı:

Her iki taraf da mutabık kaldı: Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yaşanan ölümleri durdurmak istiyoruz. Bunu güçlü bir şekilde savunuyoruz. Ayrıca ülkelerimizi ziyaret etmek ve müzakere sürecini derhal başlatmak konusunda anlaştık.

Trump’ın bu diplomatik adımları, savaşın seyrine nasıl etki edeceği konusunda dünya genelinde dikkatle takip ediliyor.