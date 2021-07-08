Tunç Soyer: Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşımı sehven imzaladım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ocak ayında imzaladığı 'sağlık çalışanlarına yıl sonuna kadar ücretsiz seyahat imkanı sağlayan kararı, sehven imzaladık diyerek iptal etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarını kapsayan ücretsiz toplu ulaşım kararı imzalamıştı.

Karara göre, sağlık çalışanları yıl sonuna kadar ücretsiz seyahat edebilecekti. Ancak, Soyer kararı sehven imzaladım diyerek iptal etti.

Sağlıkçılar başta olmak üzere ilgili sendikalarda karara tepki gösterdi.

KARAR 31 ARALIK 2021'E KADAR UZATILMIŞTI

İzmir Metro-İzmir Büyükşehir Belediyesi İşletmeciliği Taş. İnş. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, Memur-Sen Konfederasyonu ile Sağlık-Sen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası’na bildirilen kararda, "31.12.2020 tarihli 31351 sayısı Resmi Gazete’de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanması hakkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in talimatı ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" denmişti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANINI İPTAL ETTİ

Kademeli normalleşme tedbirlerinin hayata geçmesinin ardından imza attığı kararı iptal eden Soyer, aynı sendikalara bildirdiği 2 Haziran 2021 tarihli kararda ise, "Sağlık çalışanlarının ücretsiz yararlanma süresi olarak ‘Haziran 2021 sonu’ yerine sehven ‘Aralık 2021 sonu’ belirtilmiştir. Ücretsiz yararlanma son tarihinin 30 Haziran 2021 olduğunu belirtiriz" ifadelerini kullandı.

Soyer'in "Yanlışlıkla imzaladım" dediği söz konusu karara, sağlıkçılar başta olmak üzere sendikalar da tepki gösterdi.