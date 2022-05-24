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    Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret

    Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşen Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaparak "Dost olmak konusunda anlaştık" dedi.
    • 24.05.2022 - 21:33
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 21:41
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'a gitti.

    Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.

    Ziyaretin gündeminde iki şehirde turizmin gelişmesiyle ilgili konuların yanı sıra kültürel konular da yer aldı.

    Samimi pozlar verdiler

    Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaptı.

    "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız"

    "Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" diyen Bakoyannis, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur.

    "Tunç Soyer'le anlaştık"

    Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız Tunç Soyer ile bu konuda anlaştık."

    Tunç Soyer den Yunanistan a ziyaret #1

    Tunç Soyer den Yunanistan a ziyaret #2

    Tunç Soyer den Yunanistan a ziyaret #3

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına sert tepki göstermişti.

    Miçotakis'in Senato'da Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini ve Türkiye şikayetlerini hatırlatan Erdoğan "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün." demişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok VİDEO Tunç Soyer den Yunanistan a ziyaret #4



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