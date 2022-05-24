- Haberler
- Politika Haberleri
- Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret
Tunç Soyer'den Yunanistan'a ziyaret
- 24.05.2022 - 21:33
- Güncelleme : 24.05.2022 - 21:41
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yunanistan'a gitti.
Atina Belediyesi'ni ziyaret eden Soyer'i Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis kapıda karşıladı.
Ziyaretin gündeminde iki şehirde turizmin gelişmesiyle ilgili konuların yanı sıra kültürel konular da yer aldı.
Samimi pozlar verdiler
Görüşme sonrası sosyal medya hesabından Tunç Soyer ile çekilen samimi fotoğraflarını paylaşan Bakoyannis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıf yaptı.
"Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız"
"Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" diyen Bakoyannis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstikrar ve barış için çabalamalıyız ve bu, "aşağıdan yukarıya" köprüler kuran Yerel Yönetim temsilcileri olarak bizler için yük olan bir sorumluluktur.
"Tunç Soyer'le anlaştık"
Bugün Atina'da ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz Avrupa odaklı ve açık ufuklu yerel yönetimin önde gelen temsilcisi olan İzmir Belediye Başkanı arkadaşımız Tunç Soyer ile bu konuda anlaştık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye karşıtı konuşmasına ve ayakta alkışlanmasına sert tepki göstermişti.
Miçotakis'in Senato'da Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği telkinlerini ve Türkiye şikayetlerini hatırlatan Erdoğan "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum. Biz sözünde duracak onurlu şahsiyetli siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisini düşünsün." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için Miçotakis diye biri yok VİDEO