Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu'nun konuşması duvara asılmalıdır

Bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde kürsüye çıkan CHP Milletvekili Tuncay Özkan, ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın duvara asılacak bir manifesto olduğunu söyledi.

2021 yılı bütçe görüşmeleri, parti temsilcilerini kürsüdeki konuşmalarıyla devam ediyor.

Dün, bütçe görüşmelerinin 2'nci gününde CHP Grubu adına söz alan Milletvekili Tuncay Özkan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine yönelik fikir belirtmek üzere partisi adına kürsüye çıktı.

"ÇERÇEVELETİLİP, DUVARA ASILMALI"

Görüşmelerin 1'inci gününde kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunan Özkan, "Dün Sayın Genel Başkanımız burada tarihi bir konuşma yaptı. O konuşma çerçeveletilip, duvarlara asılacak bir manifestodur aynı zamanda." ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİYLE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun ilk gün ki konuşmasında yer alan şu sözleri kürsüde tekrar etti:

“Allah’ın izniyle iktidar olacağız, Allah’ın izniyle bu soygun düzenine son vereceğiz. 5’li çetenin bizim torunlarımızı dahi sömürecek olan bütün bu yatırımlarını kamulaştıracağız ve alacağız. Söz veriyoruz yapacağız.”

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüde şu ifadeleri kullanmıştı:

"18 yılda bu hale geldiğinde bu ülke... Ya oy verdi bu millet.. Milletin burnundan getirdiniz. Göreceksiniz, Allah'ın izniyle.. Bakın bir daha söylüyorum... Allah'ın izniyle göreceksiniz, ilk seçimde bu milletin nasıl tıpış tıpış yolcu edeceğini göreceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bu soyguna son vereceğiz."

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