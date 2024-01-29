Turgut Altınok, Alevi derneklerinin temsilcileriyle buluştu AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Cemevi-Alevi irtibat bürosu açacaklarını belirterek, "Belediye, hepimizin belediyesi olacak. Gelin burada el ele, kol kola verelim, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim şehri hep beraber hak ettiği yere taşıyalım" dedi.

DHA

Türkiye sayılı günler sonra sandık başına gidiyor..

Cumhur İttifakı'nda AK Parti ile MHP ortaklığı yerel seçimlerde de devam ederken, 81 ilde yarışacak belediye başkan adayları da belirlendi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı, mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok oldu.

Altınok, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda son durağı Mamak oldu.

Altınok, AK Parti Mamak Belediye başkan adayı Asım Balcı ile birlikte Alevi federasyonu ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

"Hepimiz biriz, önyargıları kıracağız"

Türkiye'nin birçok noktasındaki cemevlerinde hizmetlerinin bulunduğunu belirten Altınok, şunları söyledi:

Hepimiz biriz. Önyargıları kıracağız. Maraş'ta da Sivas'ta da Kerbela'da da ciğerimiz yandı. Her yıl Hazreti Hüseyin'in ve ehlibeytinin şehit edilişi hepimizin yüreğinde kordur. Ama başka Kerbelalar da yaşadık. Kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep beraber yeşertmeliyiz.



İnşallah güzel işler yapacağız. Her türlü desteği vereceğiz. Sadece burada değil, Türkiye'nin birçok yerindeki cemevlerinde bizim hizmetlerimiz vardır. Bundan da şeref duyuyoruz.

"Burası için bir otobüs ringi yapacağız"

Mamak ilçesinde Hüseyingazi Mahallesi'nde bulunan cemevi için ring seferi düzenleyeceklerini ifade eden Altınok, "Yüreğimiz, gönlümüz canlara sonuna kadar açıktır. Seçimden seçime değil her zaman açıktır. Biraz önce il başkanımız Hüseyingazi Cemevi için söyleyeceklerini söyledi. Burası için bir otobüs ringi yapacağız." dedi.

"Cemevi-Alevi irtibat bürosu açacağız"

Ankara'yı bir inanç merkezi haline getireceklerini vurgulayan Altınok, Hüseyin Gazi, Hacı Bektaş-ı Veli'nin ülkenin kapısı ve tapusu olduğunu söyledi.

Altınok, Cemevi-Alevi irtibat bürosu açacaklarını belirterek, "Belediye, hepimizin belediyesi olacak. Gelin burada el ele, kol kola verelim, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim şehri hep beraber hak ettiği yere taşıyalım. Altınok yola çıktı. Gerisi sizin desteklerinizde. Sizleri mahcup etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alıntı yaparak devam eden Altınok, "Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi, vatana hizmetle ölçülür.' Vatanını seven herkes el ele, gönül gönüle verecek. İnşallah inanıyoruz ki Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine doğru da gidiyoruz; uçaklarımızla, İHA'larımızla, SİHA'larımızla gidiyoruz." dedi.

Altınok, daha sonra Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)