Turgut Altınok: Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, "Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 santimetre metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, tüm adaylar ve partiler son hazırlıklarını hızlandırmış durumda..

Seçim kampanyalarının son dönemine girilirken, adaylar seçmenlerle buluşmaya, projelerini ve vaatlerini anlatmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok da A Haber'de Memleket Meselesi programına katılarak soruları cevaplandırdı.

"Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın hizmet anlayışından uzak olduğunu ve bir 5 yılın daha bu şekilde gidemeyeceğini söyleyen Altınok'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçimi aldıklarını ve kazandıklarını söylüyorlardı ama Ankara'da aldıklarını oy oranı belli.Ankara'nın tekrardan beş yılı daha böyle gitmez. Trafik ve altyapı sorunu başını almış ve gitmiş durumda. Mansur Yavaş'ın yaptığı 5 cm metro yok. Ankara hizmet istiyor, Ankara bir 5 yıl daha Yavaş'la gitmeyeceğini çok iyi biliyor."

"Ankaralıya söyleyecek sözü de yaptığı icraat da yok"

"Mal varlığımız belli. Aldığımız bütün gayrimenkullere bakarsanız belediye başkanı olmadan aldığımızı tarihlerden anlarsınız. Aksine belediye başkanı olduktan sonra mal varlığım azalmış durumda.Sonra Antalya'da 600 dairesi var dediler sonra 800 daire oldu. Böyle bir durum yok bunu çıktığım kanallarda da söyledim. Sayın Yavaş'ta "Antalya'da 600 dairesi varmış bunu beyan etmedi, o zaman istifa etmesi lazım" dedi. Bende 600 dairem varsa ve bunların tapularını Turgut Altınok adına çıkarmazsa namertsin dedim.



Ankaralıya söyleyecek sözü de yaptığı icraat da yok. Ankara hizmet fakiri bir başkent oldu. Göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir belediyesi yatırımda 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk 10'da iken şu an 27'nci sırada."

"Yavaş, göreve geldikten sonra mal varlığı arttı"

"Sayın Yavaş'ın göreve geldikten sonra mal varlığı arttı benim değil. Kızına 2 yıl önce Londra'dan bir daire almış. 4 milyon lira para gönderdim diyor. Belediye Başkanı seçileli 3 yıl olmuş ve aldığı maaşları hiç harcamasa yine 4 milyon lira yapmaz. Ben 20 yıl belediye başkanlığı yaptım ve 1 metrekare yer almadım. Zaten alınmaz.Çünkü düğünlere gidiyorsunuz, vatandaşın talebi oluyor bu gittiğiniz düğünlerde de takıları belediyeden takamazsınız gerçi Sayın Yavaş 69 bin liraya set almış bunlar kamuoyuna yansıdı.



Birde şu an Ankara'da oturduğu ev var. Bu oturduğu evin değeri bugün 25 milyon lira ve bunu da belediye başkanı olduktan sonra almış. Belediye Başkanı maaşıyla Sayın Yavaş bu parayı nereden buldu?"

"Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık"

"Bu şehrin geleceğine yatırım yapmadı ama yatırım yaptım diyor sürekli bu yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Ankara'nın 288 milyar lirası yok. 3,5 milyar borcu varken şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum, Ankara'da borçlandığı kadar 16,5 milyarlık yatırım var mı? Tabiki yok. Ankaralıya 100 tane yüzü var bu 100 sözün 90 tanesini yerine getirmedi. Büyükşehir belediyesinin bütün şirketleri batık. Bu şirketler özel sektör olsaydı batmışlardı. Vatandaşın bile şirketinin emanet etmeyeceği bir adama Ankara gibi Başkent olan büyükşehir belediyesi edilemez. Başkent böyle bir başkanı hak etmiyor, 5 yıl daha Yavaş'ı çekemez."

"Yavaş'ın ekibi PKK'lı sitelere para veriyor"

"PKK'lı sitelere trol hesaplara para veriyorlar ve Turgut Altınok hakkında yalan haber yapın diyorlar. Ankara Büyükşehir belediyesinin ve halkın paralarını buralara akıtıyorlar. Şahsi hırsları için bunu yapıyorlar.



Ankara'da yollar bozuk. Taksiler bir sürü tamir masrafları olduklarını ve yollardan dolayı şikayetçi olduklarını söylüyorlar. Kızılay'da taşlar kırılmış ve hizmet yapılmamış. Ulus'ta saat 19.00'da hayat bitiyor, Kızılay'da saat 20.00'da hayat bitiyor, Ankara'da saat 21.00'da hayat bitiyor. Ankara karanlık bir başkent oldu."

Emeklilere 5 bin TL vaadi

"Büyükşehir belediyesi şu an ayda bin lira veriyor. Bizi büyükşehir belediyesinin verdiği 18 bin civarı emeklilere 5 bin lira vereceğiz ama bu kişilerin sayısı 30 bini bulabilir, bunun sayısı 50 bini bulabilir. Biz 15 Nisan'da emeklilerimizin hesaplarına 5 bin lirayı yatıracağız. Daha sonra talep olan emeklilerimize bu yardımı vereceğiz.



Ankara'da hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projeleri var. İnsanlar gibi binalarda yaşlanıyor ve bunların çoğu dere kumuyla yapılmış doğru düzgün değiller. Kuzey Ankara'dan geçen bir deprem fay hattımız var. Binaların birçoğu yığma. Biz 2019 yılında bu projeleri yaptık ve Yavaş bunu veto etti. 6 Şubat depreminden ders alması lazım herkesin. 31 Mart'ta halk bize emanet ederse 6 ay içinde kentsel dönüşüm projeleri ve planları bitecek."

"Ankara'ya 5 yılda 80 kilometre yol yapacağız"