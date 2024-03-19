Turgut Altınok: Ankara'da seçimden seçime ortaya çıkan hayalet bir belediye başkanı var Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş'a yüklenerek, "Bir sosyal medya belediyeciliği var. Seçimden seçime ortaya çıkan hayalet bir belediye başkanı var Ankara'da." dedi.

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ensonhaber.com

31 Mart'a doğru geri sayım sürerken adaylar, son hamlelerini yapıyor.

Seçim vaatlerini ve projelerini seçmenlere sunmak için yoğun çaba içerisinde olan adaylar, kampanyalarına devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok da bu kapsamda projelerini anlatmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Altınok Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Seçime Doğru programına katılarak soruları cevaplandırdı.

"Seçimden seçime ortaya çıkan hayalet bir belediye başkanı var Ankara'da"

Altınok'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Binlerce insanımızın evini, işyerini su bastı. Bu hasarları aslında ödemesi lazımdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi özel bir şirket olsaydı, sayın Yavaş'ı bunun başına CEO, genel müdür atansaydı. Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütün şirketleri batak durumda. Müfettiş raporları, Sayıştay raporları. Şirketleri kapatacağım demişti. Bırak kapatmayı arpalık kadrolar tahsis etti. 300 milyar bütçe yönetti. Sosyal yardımları yüzde 8'den 4'e düşürmüş. Sosyal medyada daha çok yardım yapıyormuş gibi. Bir sosyal medya belediyeciliği var. Seçimden seçime ortaya çıkan hayalet bir belediye başkanı var Ankara'da. 3,5 milyar borcu vardı, şu anda 20 milyar borcu var. Ankaralılara soruyorum 'Allah için bir hizmet görüyor musunuz?' yok çünkü. 9 milyar gayrimenkul satmıştır. Ankara'da sattığı gayrimenkul kadar eser ve hizmet yok. 8 milyar SGK'ya borcu var şu anda. Ankara'da 8 milyarlık yatırım varsa bana söyleyin. Ankara'nın bütçesi yok. Keçiören Belediyesi'nin eser ve hizmetleri büyükşehirden daha fazladır. Şu anda Keçiören Ankara'nın akciğeri. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyetin 100. yılına dair bir eseri yok. Ankara potansiyeli olan başkentimizdir. Ankara'yı yönetememiştir. Vizyonu yoktur. Projesi yoktur."

"31 Mart sonrası su yüzde 50 ucuzlayacak"

"Vatandaşlar bütün anketlerde ulaşım, trafik ve bir de su fiyatlarından çok pahalı olduğundan bahsediyorlar. Sayın Yavaş 'Ankara'da sudan para almayacağız' demişti. Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. Adam ticaret yapıyor, vergi veriyor, yanında insan istihdam ediyor, suyu ona niye pahalı satıyoruz ki. 31 Mart sonrası Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz. İlk belediye meclisinde kararı alacağız. Zarar eden bütün şirketleri kâra geçireceğiz."

"Emeklilere 5 bin TL vereceğiz"

"Emeklilerimizden sıkıntıları duyuyoruz. 15 Nisan'da büyükşehir 1000 TL veriyor. Biz 5 bin lira vereceğiz. Et parasını 2 bin 500 TL'ye çıkaracağız. Büyükşehir belediyesine para hükümetten geliyor. 5 yıldır imar planı yapamadılar. Beceriksizlikten. Ulus'ta çivi çakamazsınız. Ankara'nın ulaşım master planı iptal edilmiştir. Bu kadar beceriksiz yönetim var. Ankara turizm master planı gekeriyor. Bunu büyükşehir yapıp, Turizm Bakanlığı'na onaylatacak. Sayın Yavaş, Cumhurbaşkanlığı hevesine düştü, sonra yardımcı adayı oldu. CHP'li vatandaşlarımızın da bana göre umut ve ümitleriyle oynadılar. Sayın İmamoğlu ile Yavaş bütün Türkiye kamuoyundan özür dilemeliydi. Burada hem CHP tabanından hem de bütün Türkiye'den, partilerden, genel başkanlardan özür dilemeleriydiler. Ankara sayın Yavaş'a 10 gömlek fazla gelmiştir."

"Ankara için 75 projemiz var"

"Ankara'da Yeniden Refah'ın 2.8 oyu gözüküyor. YRP seçimi alamayacağı için 'Altınok'a oy verelim, hizmet görelim' diyebilir Yeniden Refahlı seçmenler. 'Biz büyükşehiri alamayız, inanıyoruz ki sen hizmet yapacaksın, Ankara bir 5 yıl daha böyle gidemez' diyorlar bana. Her partiden oy alıyoruz. Az çok alıyoruz. Sokakta bu sesleri duyuyoruz. Ankara'da çok fazla seçmenin sokağa gitmeyeceğini düşünmüyorum. Alternatif bulvarlar, altgeçit, üst geçit, köprü kavşak şeklinde 75 projemiz var. Başladığımızı en geç 3 ayda bitireceğiz."

"5 yılda 80 kilometre metro yapacağız"

"Ankaramıza 80 km. metro yapacağız. 5 yılda yapacağız bunu. Sayın Yavaş söz vermiş 5 cm. metrosu yok. Biz bütçemizi kuruşuna kadar, beytülmalı Ankara'nın hizmetine harcayacağız. Havaalanı yolu metrosunu hızlı bir şekilde yapacağız. Etimesgut-Sincan'a metroyu getireceğiz. Ankara bir şantiye olacak. 50-60 yıllık binalar var Ankara'da. Bunlar dere kumuyla yapılmış binalar. Tesisatlar, elektrik kabloları eskimiş. Duvarlarda çatlamalar meydana gelmiş. Çankaya'da da çok var kentsel dönüşüm yapılacak yerler. Mamak'ta 15 bin vatandaşımız kentsel dönüşüm bekliyor. Çankaya dahil hızlı bir şekilde kentsel dönüşümlerini yapmalıyız. Fay hatlarının yerleri değişiyor. Siz işinizi sağlamaya bağlayın. Ankara'da ciddi anlamda kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Belediye başkanı şehrin geleceğine damgasına vurduğu gibi ekonomisini de değiştirir. 10 sanayi bölgesi yapacağız. En az 500 bin kişi Ankara'da iş sahibi olacak. En az 1 milyon yerli ve yabancı turist gelecek."

"Ankara'ya 5 tane müze yapacağız"

"Ankara bir tarih, kültür ve medeniyet şehridir. Ankara kadim bir tarihtir. Ulus, Hıdırlıktepe, Hacıbayram, Samanpazarı, At Pazarı, burada tarih ve kültür hazinemiz var. Buranın kamulaştırılması bitmişti. Tarih Kültür Yolu Projesi vardı. Belediye başkanı 5 yıldır bu projenin ihalesini dahi yapamadı. Ankara'da tarih, din turizmi vardır. Çocukluğumuzda Ankara'ya çok turist gelirdi. Şimdi gelmiyor. Ankara'ya 5 tane müze yapacağız. Hayvanat bahçemiz, doğal yaşam alanımız olacak. Dev bir akvaryum olacak. Okyanuslarda, denizlerde, nehirlerde ne varsa bunu görme imkanınız olacak."

"Genç ve emeklilere ücretsiz ulaşım"

"Anka Park'ta dediğim projelerle beraber Türk Tarih Müzesi olacak. Ankaralı 'Anka Park açılsın' diyor. Ankaramızda 7 bin 700 taksi var. Yeşil çevre, temiz hava. Alacağımız araçların tamamı elektrikli olacak. 8 bin olacak. Taksicilere vereceğiz. 2,5 yılda Ankara'daki bütün taksileri yenileyeceğiz. Ankara'yı zehirlenmekten kurtaracağız. Taksicilerden elektrik şarj ücreti almayacağız. 99-100 milyar bütçemiz var. Bu bütçe 125 milyar olarak kapanır. Ankara'yı dünya başkenti yapacağız. Gençlere de ücretsiz ulaşım yapıyoruz. 18 yaş ve üniversite öğrencilerimizden ücret almayacağız. 20 bin öğrencimize ayda 25-30 bin lira burs vereceğiz. Emeklilerimizden de EYT'li dahil ulaşımdan ücret almayacağız. Otobüslerimizi yenileyeceğiz. Ankara'ya 2 bin yeni otobüs alacağız. Şu an otobüsler balık istifi gibi."

"Ankara tarımın da başkenti olacak"

"Tarımın da başkenti yapacağız Ankara'yı. Kanalizasyonu, suyu, yolu olmayan birçok köyü var Ankara'nın. Suyu, kanalı, asfaltı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Tarıma ciddi destek vereceğiz. Ankara üretecek, Ankara tüketecek. Ankara'ya ücret almadan milyonlarca ata tohumu dağıtacağız. Köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Köyde tarım ve hayvancılığı desteklememiz lazım. Bütün dünya tarıma teşvik veriyor. Et, süt entegre tesislerini kuracağız. Kışın yapacağımız seralarla Ankara tarımda yurt dışına ihracat yapan bir ülke olacak."

"Sokak hayvanları problemini çözeceğiz"