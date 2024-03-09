Turgut Altınok: CHP'nin geldiği nokta Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla işbirliği yapmıştır, DEM ile işbirliği yapmıştır. CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor." dedi.

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AA

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlere doğru ilerliyor.

Ülke genelinde milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Bu süreçte adaylar da çeşitli organizasyonlara katılarak vatandaşla bir araya geliyor ve projelerini açıklıyor.



Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok da, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları" programına katılarak konuşma yaptı.

"Ankara'da yapılan hiçbir yatırım yok"

Altınok burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Şehitlerimizi, gazilerimizi, bu cennet vatanı bize bırakan bütün kahraman analarımızı, kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugünlere gelmemizde yiğit kadınlarımızın, kahramanlarımızın çok büyük emekleri vardır." dedi.

Gençler ve kadınlara yönelik projeleri anlatan Altınok, "Şehirden ve kentten çocuklarımızın umudu olmalı. Gençlerimizin, çocuklarımızın bugün ve yarınlarına dair Ankara'da yapılan hiçbir yatırım yoktur." ifadesini kullandı.

"Başkentte DEM iş birliği çok üzücüdür"

Altınok, bir gazetecinin, "DEM Parti Ankara'da 3 ilçede adaylarını çekti. CHP ile İstanbul'daki gibi bir ittifak söz konusu." ifadesi üzerine, bunun üzücü olduğunu belirterek, "Başkentte DEM iş birliği, Ankara adına, başkentimiz adına, devletimiz adına çok üzücüdür." dedi.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla işbirliği yapmıştır"

Atatürk'ün, "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır." ifadesini anımsatan Altınok, şunları söyledi:

"Belediye başkanlığı almak, bir kaç belediye almak, belediye meclis üyesi almak için böyle bir pazarlığı yapmak ülke, devlet, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir. Sadece 3 ilçe değil, Ankara'nın tamamında bir iş birliği gözüküyor. Üstelik bu adayların bir tanesi de sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özellikle MHP'den transfer ettiği bir adaydır. Ankaralı bilir bunu. Yani şehitlerin kemikleri sızlıyor. Gazilerimizi üzüyorlar.



Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizin, ayrım yapan vatan haini kalleştir. Bunlarla PKK'yı ayırt etmek lazım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla işbirliği yapmıştır, DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun. Söylenecek başka bir söz yok."

"CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor"

Milli mücadelenin merkezi Ankaralının bunu kabul etmeyeceğinin altını çizen Altınok şunları söyledi:

"CHP'li vatandaşlarımızın da, her vatanseverin, 'vatanım, milletim, ülkem, bayrağım' diyen hiç kimse bunu kabul edemez. Kişiler, belediyeler, belediye başkanları, partiler gider. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve kardeşliğimizdir. Şu CHP'nin geldiği nokta maalesef Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyor. Olacak iş değil."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)