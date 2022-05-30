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    Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacak

    Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, yarın Ankara’da yapılacak.
    • 30.05.2022 - 12:49
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 13:00
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    Türkiye-AB arasında 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacak

    Dışişleri Bakanlığı, yarın Ankara'da Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyinde 'Siyasi Diyalog Toplantısı' yapılacağını duyurdu.

    Bakanlık, Türkiye ile AB arasında yapılacak olan Siyasi Diyalog Toplatısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

    Türkiye-AB ilişkileri görüşülecek

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." denildi.

    Türkiye-AB arasında Siyasi Diyalog Toplantısı yapılacak #1


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