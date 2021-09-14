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    Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti 116

    İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısının 116 olduğunu açıkladı.
    • İHA
    • 14.09.2021 - 23:27
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    Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti 116

    İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısını yayınladı.

    AKTİF PARTİ SAYISI 116

    Bakanlığın yaptığı açıklamada aktif siyasi parti sayısının 116 olduğu belirtildi.

    BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "2020 Yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye ‘alındı’ belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116"

    Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti 116 #1


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