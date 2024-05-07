Türkiye, Hamas'ın ateşkes önerisini kabulünden memnun Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, önerilen ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarıı belirtti.

AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'de yaşattığı soykırım ve yıkım devam ediyor.

Ateşkes ve rehine takası için Hamas, bir kez daha Mısır'ın başkenti Kahire'de arabulucu ülkeler eşliğinde bir araya geldi.

Görüşmeler sonunda Hamas, arabulucu ülkelerin ateşkes önerisini kabul etti.

Hamas'ın kararı, Türkiye'de de olumlu yankı buldu.

"Memnuniyetle karşıladık"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladık.

"İsrail, Refah sınır kapısından derhal çekilmeli"