Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları arasında kritik toplantı Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Gözler İsveç'in Türkiye'nin beklediği adımları atıp atmayacağına çevrildi.

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NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç, terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay vermiş ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere 4 yıla kadar hapis cezası verilmenin önü açılmıştı.

Ancak Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakması iki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha gerdi.

Dışişleri bakanları bir araya gelecek

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesinde İsveç'in üyeliği önceliklikli gündem maddesi olacak.

Zirve öncesinde bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Her ne kadar terörle mücadeleye yasasında yaptığı değişiklik yürürlüğe girse de İsveç, Türkiye'nin istediği terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri henüz iade etmedi.

Türkiye, bu adımların atılmaması halinde İsveç'in üyeliğine kırmızı ışık yaktığını açıkça belirtmişti.

Macaristan'dan Türkiye'ye destek

İsveç'in ittifak üyeliğine karşı çıkan Macaristan, süreçte Türkiye ile ortak hareket vaadinde bulunuyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin Türkiye'nin tutumunda değişiklik olması halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı.

İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması noktasında Türk mevkidaşı ile temas halinde olduğunu da ifade etti.

"Türkiye'nin kilit rolü bulunuyor"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan da Türkiye'nin NATO'daki varlığına ilişkin 'kilit rol' değerlendirmesi geldi.

Komisyonun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Türkiye'nin pek çok krizde ara bulucu rolü oynadığını hatırlatarak Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanımladı.