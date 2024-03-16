Türkiye: Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanımıyoruz

DHA

Dışişleri Bakanlığı, Kırım'ın Rusya Federasyonu tarafından ilhakının 10'uncu yılı nedeniyle, Türkiye'nin Ukrayna'ya bağlı Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğini yinelediğini bildirdi.

"Uluslararası hukukun ihlali"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin 16 Mart 2014 tarihinde düzenlenen gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının üzerinden 10 yıl geçmiştir. Yarımada'nın asli unsurlarından Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve öncelikli gündemimizde tutmayı sürdüreceğiz. Uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden bu fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimizi yineliyoruz.