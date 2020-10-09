Türkiye, Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti

Türkiye, Yunanistan'ın Lozan Anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesi ile Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz hakimiyeti gerilimi sürerken, iki ülke arasında 'Bayram NAVTEX'leri' restleşmesi ortaya çıktı.

Bugün ilk kez NATO Karargahı'nda yapılan Türkiye-Yunanistan görüşmesi öncesi, Yunan yetkililer 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda NAVTEX ilan ettiklerini duyurmuştu.

BAYRAM NAVTEX'İ

İkili anlaşmalara yanaşmayarak ortalığı kızıştıran Yunanistan'ın 1923 Lozan Anlaşmasını ihlal etmesi gerekçesiyle Türkiye de NAVTEX ilanı ile karşılık verdi.

İki ülke, Ege Denizi'nde 'Milli Bayramlar' üzerine restleşmeye gitti.

Provokatif bir şekilde 'Milli Bayram'da' NAVTEX ilan eden Yunanistan'a karşı Türkiye, 8-12 Ekim ve 26-28 Ekim tarihleri arasında NAVTEX ilan etti.

Türkiye, belirlenen tarihlerde Ege Denizi'nde atış eğitimleri düzenleyecek.