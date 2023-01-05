Türkiye'de faal durumdaki siyasi parti sayısı 122 oldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 122 siyasi partinin faaliyette olduğu açıkladı. 2023 seçimlerinde kaçının seçime girebileceği konusunda henüz güncelleme yapılmadı.

Türki siyaset tarihi adeta bir parti mezarlığı.

Demokrasi tarihinde kendine yer bulamayan siyasi partiler kimi zaman kendini tek bir seçimde tozlu raflarda bulabiliyor.

122 parti faaliyette

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu alandaki verileri paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de 122 siyasi partinin faaliyet gösterdiği açıklandı.

Seçime girebilecek partiler

Bu alanda 2023 seçimlerine girme hakkı kazanan partilere ilişkin ise bir güncelleme yapılmadı.

Son olarak mayıs ayında güncellenen veriye göre 24 olan seçime katılabilme yeterliliğine sahip partilere 3 parti daha eklenmiş ve sayı 27'ye ulaşmıştı.

Son verilere göre seçimlere katılabilecek partiler ise şu şekilde:

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.

Partilerin üye sayıları

Diğer yandan partilerin üye sayıları da güncellendi.

Başsavcılığın internet sitesindeki siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 241 bin 230 üyesi bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 369 bin 430 üyeyle CHP, 617 bin 513 üyeyle de İYİ Parti izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 464 bin 92, HDP'nin ise 45 bin 302 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Üye sayısıyla öne çıkan diğer partilerden Demokrat Parti'nin 364 bin 444, Yeniden Refah Partisi'nin 269 bin 391, Saadet Partisi'nin 265 bin 738, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 177 bin 454, Büyük Birlik Partisi'nin ise 119 bin 237 üyesi bulunuyor.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anavatan Partisi 26 bin 65, Bağımsız Türkiye Partisi 11 bin 16, Gelecek Partisi 76 bin 182, Memleket Partisi 25 bin 132, Türkiye İşçi Partisi 11 bin 122, Türkiye Komünist Partisi 5 bin 149, Vatan Partisi 15 bin 993, Yenilik Partisi 3 bin 948, Zafer Partisi 25 bin 535, Demokratik Sol Parti 27 bin 925, Hür Dava Partisi 11 bin 589, Türkiye Değişim Partisi 50 bin 51.