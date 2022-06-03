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    Türkiye'den ABD'ye: Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlıyız

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'a, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı tedbirleri almayı sürdüreceğini söyledi.
    • 03.06.2022 - 06:11
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    Türkiye'den ABD'ye: Suriye'de gerekli tedbirleri almakta kararlıyız

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Hatay'ı ziyaret eden Thomas-Greenfield ile telefonda görüştü.

    "Türkiye, varoluşsal tehdit altında"

    Görüşmede Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Türkiye'nin ulusal güvenliğine de varoluşsal tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini bildirdi.

    Türkiye den ABD ye: Suriye de gerekli tedbirleri almakta kararlıyız #1

    "Türkiye, Suriye'den gelen saldırılara kayıtsız kalamaz"

    Önal ayrıca Thomas-Greenfield'a son dönemde bu bölgeden Türkiye'ye yönelik terörist tehdidinin daha da arttığını, güvenlik güçlerine, sivilleri ve Türkiye'nin sınırları içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, Türkiye'nin hayati milli güvenlik çıkarlarını tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini ifade etti.


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