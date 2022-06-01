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    Türkiye'den Almanya'ya 'Yunanistan' tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada, Almanya Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz açıklamasında bulundu.
    • 01.06.2022 - 21:28
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 21:45
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    Türkiye'den Almanya'ya 'Yunanistan' tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan açıklama hakkında gelen soruyu cevapladı. Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bilgiç, şunları söyledi:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan açıklamayla ilgili, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz. Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez." dedi.

    "Egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz"

    Bilgiç, "Yunanistan’ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz.

    "İstikrarı bozan varsa o da Yunanistan'dır"

    Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan’dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır. Ayrıca, Ege’deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

    "Türkiyenin kimsenin toprağında gözü yoktur"

    Türkiye’nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını belirten Bilgiç, "Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir. Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz." dedi.

    Türkiye den Almanya ya Yunanistan tepkisi #1


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