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    Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
    • AA
    • 15.08.2021 - 04:32
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    Türkiye'den Haiti'ye taziye mesajı

    Haiti'de önceki gün meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi.

    TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Dışişleri Bakanlığı, dün Haiti'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

    Mesajda şu ifadelere yer verildi:

    "Haiti'nin güneybatısında 7,2 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Haiti halkı ve Hükümeti ile depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

    Türkiye den Haiti ye taziye mesajı #1

    Türkiye den Haiti ye taziye mesajı #2

     

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