Türkiye'den İsrail'e savaş suçu kanıtlarıyla 'soykırım' yanıtı Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine, Gazze'de işlediği savaş suçlarını kanıtlayan Anadolu Ajansı'nın kareleriyle yanıt verdi.

AA & Ensonhaber

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de hem soykırım hem de sistematik zorunlu göç politikası uyguluyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.

İsrail'in soykırım yaptığını reddeden İsrailli bakana, Türk Dışişleri'nden yanıt gecikmedi.

"Kanıt" kitabındaki katliam fotoğrafları paylaşıldı

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Soykırımla suçlanan İsrail hükümetinin sözcüsü Dışişleri Bakanı (Yisrael) Katz’a yanıtımız" ifadeleriyle AA'nın "Kanıt" kitabındaki görselleri paylaştı.

Paylaşımda İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar, kefenlenmiş cenazeleri taşıyan Gazzeliler ve toplu mezar görselleri yer alıyor.