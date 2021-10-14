Türkiye'den Kızıl Yıldız maçındaki ırkçı sloganlara kınama

Türkiye, Belgrad'da Kızıl Yıldız taraftarlarınca atılan ırkçı sloganlara tepki gösterdi

Kızıl Yıldız ve Yeni Pazar Spor Kulüpleri hentbol maçında, Kızıl Yıldız taraftarlarınca ırkçı sloganlar atılarak, savaş suçlularının posterleri açılmıştı.

"ORTAK TARİHİMİZİN ANILARINI DA TAHKİR EDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Atılan sloganların Boşnak kardeşlerimizin yanı sıra, bölgeyle ortak tarihimizin anılarını da tahkir eder nitelikte olması üzüntü vericidir" dedi.

YENİ PAZAR, LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDI

Olayın failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmamasına tepki olarak ise Yeni Pazar Spor Kulübü Sırbistan Hentbol Süper Ligi’nden çekilme kararı aldı.

"IRKÇI YAKLAŞIMLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Alınan kararı üzüntüyle karşıladıklarını belirten Tanju Bilgiç, "Son zamanlarda Yeni Pazar spor kulüplerinin oynadığı müsabakalarda maruz kaldığı spor ruhuyla bağdaşmayan, ırkçı yaklaşımlardan endişe duyuyoruz" dedi.

"SORUMLULAR, EN KISA SÜREDE CEZALANDIRILMALI"

Tanju Bilgiç, olayların sorumlularının en kısa sürede cezalandırılmasını istedi.

Sözcü Bilgiç'e göre savaş suçlularının yargı önüne çıkarılması, bölgede toplumsal barış ve uzlaşının temini ve benzer suçların önlenmesi açısından da büyük önem taşıyor.