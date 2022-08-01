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    Türkiye'den Kosova ve Sırbistan'a itidal çağrısı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
    • 01.08.2022 - 00:54
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    Türkiye'den Kosova ve Sırbistan'a itidal çağrısı

    Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistanlı mevkidaşı Selakoviç ve Kosovali mevkidaşı Schwarz ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

    "Gerilimi azaltmak için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

    Görüşmede Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye’nin, Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini belirterek, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve Türkiye'nin gerilimi azaltmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.

     

    Türkiye den Kosova ve Sırbistan a itidal çağrısı #1


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