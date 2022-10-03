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    Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

    Bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması amacıyla, Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde Libya'ya resmi bir ziyaret düzenlenecek.
    • 03.10.2022 - 01:35
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    Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret

    Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den üst düzey bir heyetin Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

    Türkiye'den gidecek heyet

    AA'nın haberine göre; bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın 3 Ekim 2022 tarihinde Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim işbirliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

     

     

     


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