Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama

Somali'nin Jajab ilçesinde "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanlığı, düzenlenen terör saldırısını kınayan bir açıklama yaptı.

"ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

"TERÖRLE MÜCADELEDE DOST SOMALİ HALKININ YANINDAYIZ"

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.