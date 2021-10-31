Türkiye'den Yemen için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'de havaalanı girişinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı kınarken, hayatını kaybedenler için Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havaalanı girişinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yayınladı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DOST VE KARDEŞ YEMEN HALINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

"Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanı girişinde 30 Ekim günü bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."

12 KİŞİ ÖLDÜ, 43 KİŞİ YARALANDI

Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü araç patladı.

Aden Uluslararası Havalimanı'nın dış kapısını hedef alan patlamada, 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı VİDEO