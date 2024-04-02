Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı 22 yaşındaki Zeynep: Daha çok çabalayacağım Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, "Gençliğimin de verdiği enerjiyle daha çok çabalayacağım. Doğalgaz sorunumuz var. Doğalgazı en yakın zamanda beldemize kavuşturacağız" dedi.

DHA

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı..

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

Bu sonuçlara göre 22 yaşındaki Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu.

Bir fabrika alım satım görevlisi olarak çalıştığını belirten Çelik, beldenin eksikleri için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Eksikleri gördüm, halkın da desteğiyle aday olmaya karar verdim"

"Gençliğimin de verdiği enerjiyle daha çok çabalayacağım." diyen Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Alım-satım görevlisi olarak fabrikada görev yapıyorum. Kalkım'ın eksiklerini gördüm. Halkın da desteğiyle aday olmaya karar verdim. Bu yolda ekibimle birlikte bağımsız aday olmayı tercih ettik, seçimlere katıldık. Çabalarımızın sonucunda halkımız beni ve ekibimi destekleyerek, bu göreve layık gördü. Biz de üzerimize düşeni yaparak beldemize hak ettiği değeri, hizmeti getireceğiz.



Gençliğimin de verdiği enerjiyle daha çok çabalayacağım. Doğalgaz sorunumuz var. Doğalgazı en yakın zamanda beldemize kavuşturacağız. Hastane problemimiz var. 20 yataklı tam teşekküllü hastane yaparak, halkımızın hizmetine sunacağız.

"Birçok projemiz var"

Birçok projemiz var. İlerledikçe eksiklerimizi daha çok göreceğiz ve eksiklikleri gidermek için çabalayacağız. Herkesin gönlünü kazanabilmek için bağımsız aday olmayı tercih ettim. Herkesle birebir konuştum, desteklerini aldım. Sağ olsunlar beni de desteklediler ve başardık, kazandık. Beni destekleyen, desteklemeyen herkese canıgönülden teşekkür ederim.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)