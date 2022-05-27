Türkiye'nin Suriye'de operasyon sinyali, ABD'yi rahatsız etti

Pentagon sözcüsü Kirby, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG'ye yönelik olası operasyonundan endişe ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Suriye sınırında yeni bir operasyon olabilir" açıklaması sonrası dünkü MGK'da, terör örgütünün Suriye'deki yapılanmasının Türkiye'ye yönelik artan tehdidinin ortadan kaldırılması için harekete geçileceğinin sinyali verildi.

Türkiye'nin aldığı bu karar sonrası ABD'den tepki gecikmedi.

"SGD(YPG) ile sürekli temastayız"

Pentagon sözcüsü John Kirby, terör örgütünün Suriye'deki kolu ve "SDG" kamuflajıyla bölgede bizzat ABD tarafından silahlandırılan YPG ile sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

"Suriye'de operasyon, sivillerin güvenliğini tehdit edebilir"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna operasyon yapmasının sivillerin güvenliği, insani yardım ve DEAŞ'a karşı operasyonları sekteye uğratacağını savunan Kirby, bunun da SDG’nin (YPG) bölgeden uzaklaşmasına neden olacağını belirtti.

"Türkiye, değerli bir ortak"

Kirby, Türkiye'nin NATO müttefiki ve değerli bir ortak olduğunu belirtirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın endişelerine katıldıklarını belirtti.

"Bakanlıklar arasında henüz bu konuda iletişim yok"

ABD Savunma Bakanlığı ile Türkiye Savunma Bakanlığı arasında hiçbir üst düzey iletişimin şu anda bu konuda olmadığına vurgu yapan Kirby, Dışişleri Bakanlığı seviyesinde diplomatik temas olup olmadığını ABD Dışişleri Bakanlığı'na sormak gerektiğini söyledi.

"Türkiye'nin DEAŞ liderini tutukladığını teyit edemedik"

Pentagon sözcüsü Kirby ayrıca, Türkiye'nin DEAŞ lideri El-Kureyşi'yi tutukladığına dair haberleri teyit edemediğini belirtirken, "Açıkçası bütün gün bu konuya baktık" ifadelerini kullandı.

MGK toplantısı sona erdi - HABER İÇİN TIKLAYIN