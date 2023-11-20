Türkiye'ye "işgalci" diyen kadının elini öpen Özgür Özel'e CHP'liler kızgın Türkiye'yi işgal olmakla itham eden operacı Pervin Chakar'ın elini öpen CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'e seçmeni öfkeli: "Yerel seçimi AK Parti'ye hediye ettin"

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ensonhaber.com

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaşadığı 13. seçim yenilgisinin ardından partide başlayan değişim rüzgarı, yardımcısı ve sözcüsü Özgür Özel'i karşısına rakip olarak çıkardı.

Çekişmeli geçen kurultay yarışını Özgür Özel, ikinci turda kazanarak 13 yıl sonra CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Özgür Özel'in yerel seçimler öncesi kimlerle ittifak kuracağı merak edilirken, daha kurultayda Selahattin Demirtaş'a selam yollaması, soru işaretlerini giderdi.

Rotasını Türkiye ile sorunu olan, FETÖ'cüler dahil ne kadar şaibeli isim varsa onlara çeviren Özgür Özel, son çıkışıyla CHP seçmeninin tepkilerine neden oldu.

Türkiye'ye "işgalci" diyen kadının elini öptü

Özgür Özel, HEDEP'li Pervin Buldan'la birlikte Kadıköy'de düzenlenen 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katılmış, Türkiye'yi 'işgalci' gören operacı Pervin Chakar'ın elini öpüp bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

CHP seçmeni kızgın: Yerel seçimi AK Parti'ye hediye etti

Özgür Özel'in bu tavrı, Selahattin Demirtaş'a selam yolladığı için kendisine soğuk bakan seçmenleri daha da kızdırdı.

CHP seçmeni, sosyal medyada Özgür Özel'in kendi hesabından paylaştığı bu "el öpme" karesinin değişim adına bir hüsran olduğu yorumları yapıldı.

Bunlardan biri de gazeteci yazar Yılmaz Özdil'e ait. Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla şu ifadelere yer verdi: