Türkiye'yi suçlayan Yunanistan'a yanıt: Ölüme terk ettiğiniz göçmenleri biz kurtardık

Yunanistan'ın Türkiye'yi kaçak göçmen botlarına refakatla suçlamasına, "Daha bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiniz, kurtardık" açıklamasıyla karşılık verildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis’in "Türkiye yasa dışı göçmen teknelerine refakat ediyor" iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı tepki gösterdi.

"231 GÖÇMENİ ÖLÜME TERK ETTİNİZ"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çataklı, Yunanistan’ın yalnızca bugün 231 göçmeni ölüme terk ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Hayatlarını kurtardık ve yine Türkiye’ye getirdik. Ölüme terk ettiğiniz insanları kurtarmak için Sahil Güvenlik’e iftira atmak insanlığa karşı işlenmiş bir suç."

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 231 göçmen kurtarıldı-Video





2015'TEN 2017'YE DÜŞEN GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI

2015 yılından bu yana düzensiz geçişte yaşanan düşüşü de rakamlarla açıklayan Çataklı, “2015 yılında her gün 2347 kişi Yunan adalarına geçerken, bu sayı 2017’de 18 Mart Mutabakatı’nın ardından 79’a düştü” dedi.