Türkmenistan doğalgazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir

Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Türkmenistan doğalgazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

Türkmen doğalgazının Türkiye üzerinden uluslararası piyasalara açılması gündemde. Projenin Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği belirtiyor.

Türkmen gazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınabilir

Uzmanlar, bu süreçte Türkiye'nin de büyük kazanımlar elde edeceğine dikkati çekiyor. Konuya ilişkin somut adımların ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'nde atılması bekleniyor.

Türkiye'yi enerjide merkez yapacak önemli bir adım daha atılıyor. Türkmenistan doğal gazının uluslararası pazara Türkiye üzerinden taşınması gündemde. Türkmenistan dünyaki en büyük 4'üncü doğal gaz rezervine sahip. Bu nedenle Türkmen gazının Avrupa'nın enerji sorununa çözüm olabileceği vurgulanıyor.

Türkiye'nin enerji üssü rolü güçlenecek

Bu stratejik adım, Türkiye'nin enerjideki kilit rolünü daha da güçlendirecek. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa pazarına taşınması projesi ilk olarak temmuzda Aşkabat'ta toplanan hükümetler arası karma komisyonda ele alındı. Kritik iş birliği için gözler bu hafta yapılacak Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'nde olacak.

"Türkiye'nin Avrupa için vazgeçilmez olduğunu göreceğiz"

Konuyla ilgili TRT Haber'e konuşan TESPAM Genel Sekreteri Neşat Gündoğdu, şunları söyledi:

"Türkmen gazı ilk adım olacak. Ardından İran gazının Avrupa'ya sevki, hatta Irak Kerkük sahasında gaz rezervi var. Bunun Avrupa'ya sevki konusunda ciddi adımlar gelebilir. Türkiye'nin dünyadaki ağırlığı artacaktır. Ekonomik getirisi oldukça fazla olacaktır. Tükiye çok büyük kazanımlar elde edecektir. Türkiye'nin hub olduğu enerji üssü olduğunu Avrupa için vazgeçilmez bir ülke olduğunu göreceğiz."