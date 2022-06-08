TÜSİAD'dan HDP'ye ziyaret

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve beraberindeki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD heyeti HDP Genel Merkezi'ne gitti.

HDP Genel Merkezi’nde yapılan görüşmede; TÜSİAD heyetini, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Parti Sözcüsü Ebru Günay, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, MYK üyesi Sultan Özcan ve HDP milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir, Garo Paylan ve Erol Katırcıoğlu karşıladı.

"Sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz"

TÜSİAD Başkanı Turan, siyasi partilerle bir araya geldiklerini ve HDP ziyaretten sonra diğer siyasi partilere de gideceklerini belirterek, "Politika metnimiz var onları sizinle paylaşmak ve yaşanan sorunlara ilişkin sizlerle görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz." dedi.

ANKA'nın haberine göre görüşmede, ekonomik kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler de ele alındı.