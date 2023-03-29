Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti döneminde açılan hastaneleri 1 dakikada saymayı denedi Muhalif kesimin Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesine yönelik algı haberlerine yaratıcı bir şekilde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın videosu beğeni topladı.

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Hatay'ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı temel atma töreninden sonra sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'temel atılıp bırakıldığı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı.

Şadi Başkan bir şey deniyor

Muhalif kesimin provokasyonlarına yaratıcı bir biçimde yanıt veren Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Yazıcı, videoya düştüğü notta, "Defne Acil Durum Hastanesi temel harcı töreni sonrası çıkan safsata haberleri görünce aklıma Tuzla Devlet Hastanesi zamanı yapılan dezenformasyon geldi. Ben de 20 yılda açtığımız 200+ yataklı hastaneleri 60 saniyede saymayı denedim. Sonuç…" ifadelerini kullandı.