Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

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Türkiye seçimlerin ardından yeni döneme başladı.

Muhalefette ise seçim mağlubiyeti sonrası kriz büyüyerek devam ediyor.

CHP'de değişim sesleri yükselirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğunu bırakmasa da parti yönetim kadrosunu değiştirdi.

Bu hamle CHP tabanında tepkinin artmasına neden olurken muhalif gazetecilerden Kılıçdaroğlu'na eleştiriler ve istifa çağrıları devam ediyor.

Son olarak gazeteci Uğur Dündar, konuyu köşesine taşıdı.

Avrupa ülkelerini örnek gösteren Dündar, muhalif liderlerin başarısızlık durumlarında istifa ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi durumunda, tabanda hareketliliğe neden olacağı ve istifanın tabandan gelen destekle geri çektirileceğini savunan Dündar, bunun için geç kalındığını söyledi.

Dündar yaşananların hayal kırıklığı olduğunu belirttiği yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Kemal Bey ve Altılı Masa liderlerinin bize sundukları en önemli vaat neydi? Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi hayata geçirmek, değil mi? Güçlendirilmişini bıraktım, sıradan bir Batı demokrasisinde ana muhalefet partisinin genel başkanı seçim yenilgisinden sonra ne yapar?



Sonuçlar kesinleştikten sonra, bir saat bile beklemeden ‘Ben başarılı olamadım, istifa ediyor ve partimdeki değişimin önünü açıyorum’ der. Kemal Bey böyle yapmış olsa, inanıyorum ki parti içi güçler harekete geçer; ‘Genel Başkanımızın bu erdemli davranışına teşekkür ediyoruz, ama önümüzde yerel seçimler var. Biz bu seçimlere onun liderliğinde gitmek istiyoruz!’ derler ve kamuoyundan gelecek rüzgârın da etkisiyle istifasını geri aldırırlardı. Böylece Kılıçdaroğlu bir anlamda güç tazelemiş olurdu.



Ama o, böyle davranmak yerine, MYK'yı yenileyerek ‘Toplum değişim istiyordu, biz de öyle yaptık’ demeyi, yani ‘vitrin değişikliğini’ yeğledi. Dost acı söyler deyip, üzülerek ifade ediyorum ki sığ bir popülizm sergiledi. Zira toplumun değişimden beklentisi, onun istifa etmesiydi!.. Bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi hayal kırıklıklarını yaşayacağız?"