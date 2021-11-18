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    Ukrayna ile Türkiye arasında askeri anlaşma

    Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
    • AA
    • 18.11.2021 - 22:39
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    Ukrayna ile Türkiye arasında askeri anlaşma

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nın imzası olan tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.

    ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

    Ukrayna ile Türkiye arasında askeri anlaşma #1

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