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Ukrayna ile Türkiye arasında askeri anlaşma
Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
- AA
- 18.11.2021 - 22:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nın imzası olan tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.
ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.