Ümit Dikbayır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İyi Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili olan Ümit Dikbayır'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

"EVDE TEDAVİ GÖRÜYOR, ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"

Ümit Dikbayır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kılıçaslan, açıklamasında şunları söyledi:

"Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır'ın Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğünü üzülerek öğrendik. Milletvekilimizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve evde tedavi gördüğünü belirtir, kendisine Yüce Allah'tan acil şifalar dileriz."