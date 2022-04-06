Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı işaret ederek, "Burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programının konuğu oldu.

Son dönemde Türkiye'de yaşayan mülteciler konusunda yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Özdağ, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusuna da değindi.

Adaylık konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret eden Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"ADAYLIK KONUSU BASİT HESAPLARA HEBA EDİLEMEZ"

"6 liderin masada, 7'ncisinin de köşede yapmış olduğu tartışmalar, ego kavgaları, 'ben olurum, sen olursun', birilerinin siyasi taktiklerle 'biz genel başkanı aday çıkartalım nasıl olsa kaybeder biz de onun yerine geçeriz' basit hesaplarına heba edilemeyecek bir durumda değiliz.

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"HERKESTEN OY ALABİLECEK İSİM MANSUR YAVAŞ"

Onun için biz Zafer Partisi olarak bir yumuşak geçişin, Türkiye'nin gerilime girmeden, düzgün, parlamenter sisteme geçişini yönetebilecek ve halkın her kesiminden, hangi partiden olursa olsun oy alabilecek kişinin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük.

"MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

Burada biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak görece çağırıyoruz. Bu bir adaylık değl bu bir milli mesele. 'O belediye başkanıdır o işini yapsın.' Hayır! Kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili o işini yapsın bu işini yapsın diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde ciddi karşılığı olduğunu gördük."