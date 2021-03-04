FETÖ'cülerin İyi Parti kadrolarına ders verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslenerek "CHP'den gelen çantalara onurunuzu sattınız." dedi.

İyi Parti'de Ümit Özdağ depremi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'e söylemediğini bırakmadı.

FETÖ ile mücadelesi nedeniyle Meral Akşener'in kendisinden rahatsız olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkili olduğunu yine söyledi.

AKŞENER, FETÖ İLE MÜCADELEMDEN RAHATSIZ OLDU

Ümit Özdağ, şunları söyledi:

"Akşener'e karşı bir genel başkanlık mücadelesi içinde olmadım.

Asla parti içi muhalefet yapmadım.

Akşener, FETÖ ile mücadelemden rahatsız oldu.

İyi Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirdiler.

Bana kızacağınıza İyi Parti'nin içişlerine karışan CHP İstanbul İl Başkanı'na kızın.





CHP'Lİ BELEDİYELERDEN GELEN ÇANTALAR

CHP'li belediyelerden gelen çantalar, makamlar karşılığında İYİ Parti'nin onurunu sattınız. İyi Parti CHP'nin uydu partisi haline geldi.

HDP'NİN KARS'I KAZANMASI

Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması sürecinin önünü açmıştır. Akşener, HDP'nin Kars'ı kazanması karşısında sessiz kaldı.

Bana karşı kumpas çok daha önce kurulmuş. Kongrede aday olmadığım halde delegelere dağıtılan kara listede ismimin üstü çizilmiş.

Meral Akşener, bu listeden haberi olmadığını söylüyor.

Meral Akşener'in yalan söylediğini düşünüyorum. Liste Akşener ve Aydın tarafından oluşturuldu."

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Ümit Özdağ, bu açıklamalarının ardından İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e sert sözler VİDEO

"İYİ PARTİ, CHP'NİN UYDU PARTİSİ HALİNE GELDİ"

"Nasıl bir sarı sendikacılık varsa sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı'nın nedeni Akşener'in seçimlere tek girememesidir.

Ben bunu söyleyince İyi Parti'dekiler bana kızıyorlar. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.

FETÖ'cülerin partiye sızmasına karşı çıktığım için hakkımda alçakça bir süreç başlatıldı. Benim rüşvet aldığımı iddia eden bir mektup yollanmış, suç duyurusunda bulundum.

Akşener'e de mektup konusunda uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. İYİ Parti'de para sayanlar da var. Para sayanların AYM'de yargılanıp, nasıl beraat ettiklerini biliyoruz.





HDP İLE İYİ PARTİ'NİN ANAYASA ÇALIŞMASI

Akşener istediği kadar inkar etsin HDP ile anayasa çalışması yapılmıştır. Bu çalışmaların 64 saat görüntüsü var, ben bir bölümünü seyrettim.

Aylardan beri Erozan'un bu çalışmalara katıldığını söylüyorum. Farkında mısınız bir kere Özdağ sen yalan söylüyorsun demedi.

ÜMİT ÖZDAĞ'IN İSTİFASI

Siyaseten iyi tanıdığım Akşener'in beni tekrar İyi Parti'den ihraç edecek cesareti olmadığını biliyorum.

HDP ile aynı masaya oturanlarla, HDP'yi Kürtlerin temsilcisi olarak görüp kapatılmasını istemeyenlerle, aynı partide bulunmam mümkün değildir. İyi Parti'den istifa ediyorum.

Muharrem İnce ile Ümit Özdağ parti kurarsa alacakları oy oranı yüzde 11 diyor. Akşener'in merakı bizlerin parti kurduğumuz zaman kaç oy alacağımıza dair bir merak, bizim böyle bir merakımız yok."