Ümit Özdağ, konuk olduğu programda gazeteci Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum" deyince ortam gerildi.

Habertürk canlı yayınına konuk olan, "Suriyeliler toplumsal barışa tehdit, kesinlikle gitmeli" çıkışıyla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, programa katılan gazetecilerden ve Suriyeli göçmenlerin kalmasından yana olan Nagehan Alçı'ya yönelik ithamlarıyla tartışmaya neden oldu.

Nagehan Alçı, "Siyasi suikastler olabilir" iddiasında bulunan Ümit Özdağ'ın sözlerine kısmen de olsa hak verdiğini belirterek, parlamenter sisteme geçişle ilgili fikirlerini sordu.

ÜMİT ÖZDAĞ: "SON 10 YILDAKİ GERİLİMİN MİMARLARINDANSINIZ"

Ümit Özdağ da Nagehan Alçı'ya "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından biri olarak görüyorum. Bu on sene içerisinde, Erdoğan'ın Türkiye'de toplumu germe ve düşmanlaştırma politikalarının öncü isimlerinden biri oldunuz. Ama şimdi tehlikeli bir oyun oynandığını gördünüz ki, artık parlamenter demokrasiye dönelim diyorsunuz" ifadelerini kullanınca ortam gerildi.

Ümit Özdağ ile Nagehan Alçı'nın toplumsal gerilim tartışması - Video

NAGEHAN ALÇI: "DAR KADRONUZA BENİM ÜZERİNDEN MESAJ VERMEYİN"

Nagehan Alçı da "Çok ağır şeyler söylediniz, bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Siz kendi, küçük, dar kadronuza benim üzerinden kendinizi dinletmek için bir şey söylemeye çalışıyor olabilirsiniz. Ben size son derece büyük bir saygı içinde oturdum ve partinizi tebrik ettim, sükunet içinde sorularımı sormak için buraya geldim." diyerek tepki gösterdi.