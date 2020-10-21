Ümit Özdağ: İYİ Parti'de devam ediyorum

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden ihracı için İstanbul ilçe başkanlarının topladığı imzanın bir hükmü olmadığını söyledi.

İYİ Parti'nin İstanbul Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile iltisaklı olduğu iddiasında bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracı için 39 ilçe başkanı imza verdi.

"PARTİMDEN BİR YERE GİTMİYORUM"

Milletvekili Ümit Özdağ ise olanları sadece izlediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İlgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum. İYİ Parti, iyi bir partidir ve ben İYİ Parti'de devam ediyorum."

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İSMAİL KONCUK: "GENEL BAŞKANIN YETKİSİNDE"

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda "oy verilmeyecekler" listesi iddialarıyla yaşanan tartışmanın ardından 3 haftadır partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup toplantısına katılmayan tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk da teşkilatların böyle bir talepte bulunmasının, bunun yerine getirileceği anlamı taşımadığını söyledi.

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Koncuk, Genel Başkan Meral Akşener ve divanın yetkisinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Divana gelir, Genel Başkan değerlendirir. Bir soruşturmaya dönüşmesi için Genel Başkanın Merkez Disiplin Kuruluna yönlendirmesi lazım 'Değerlendirin, soruşturmayı başlatın' diye. Şu an böyle bir şey yok. Birileri başvurmuştur doğrudur, başvurabilir. Ama her başvuru disiplin soruşturması haline gelecek diye bir durum söz konusu değil. Herhangi bir üyemiz de başvurabilir, talepte bulunabilir."

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