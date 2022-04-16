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    Ümit Özdağ yanıtladı: Mansur Yavaş'ın adaylığını neden istedi?

    Ümit Özdağ, hem anketlerde hem de sahada yaptığı ziyaretlerde Mansur Yavaş'ın adaylığının istendiğini gördüğü için bu daveti yaptıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:36
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    Ümit Özdağ yanıtladı: Mansur Yavaş'ın adaylığını neden istedi?

    Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söyledi.

    Bu çıkış Türkiye'nin gündemine oturdu.

    Siyasi parti liderleri peş peşe açıklamalar yaptı.

    Peki Ümit Özdağ neden böyle bir çıkış yaptı?

    YouTube'da Kenan Taş'ın konuğu olan Ümit Özdağ, merak edilen soruları cevapladı.

    "İmamoğlu'nun 3 katı oy alıyor"

    Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ın neden aday olması gerektiğini şu sözlerle açıkladı:

    "Halk bunu ortaya koyuyor. Birçok anket yapıldı. Benim de en ufak bir politik ilişkisi olmayan isimler de bu anketleri yaptı. Halk bunu istiyor. İmamoğlu'nun 3 katı oy alıyor. Göreve davet etmeden önce, kendisiyle bir görüşmemiz olmadı. Sahada gördüğümüz Mansur Bey'e yönelik talebi Türk milletiyle paylaştık, Mansur Bey'i göreve davet ettik."

    Ümit Özdağ yanıtladı: Mansur Yavaş ın adaylığını neden istedi? #1

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