Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e: 4 gerçek dışı açıklama

İYİ Parti'den ihraç edilem Ümit Özdağ, Habertürk canlı yayınında kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Başkan Meral Akşener'e Twitter üzerinden yanıt verdi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında bir anayasa çalışması yapıldığı ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ ile ilişkili olduğu iddiaları sonrası partisinden ihraç edilen Ümit Özdağ, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek'te konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisine yönelik açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"4 GERÇEK OLMAYAN AÇIKLAMA YAPTINIZ"

"Sayın Akşener,

Şu ana kadar 4 tane gerçek olmayan açıklama yaptınız.

1) Ben size Buğra Kavuncu ile ilgili bilgilerim hususunda herhangi bir kurum adı vermedim. Bahsettiğiniz kurumlarla irtibat kurduğunuzu söyleyen sizsiniz. "

"2) Siz bana "Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı"nı önerdiniz, ben divana girme teklifinizi reddettim. Uygun görürseniz grup başkanlığını tercih ederim dedim."

"3) Benden randevu istemedi, ben sadece üstü çizilen vekillerle görüştüm demişsiniz. Sayın İsmail Koncuk ile listede ismi olmadığı halde kendisini davet ederek görüştünüz."

"4) Ben AKP ile İYİ Parti anayasa çalışması yapıyor demedim. Uğur Poyraz'ın Ankara'da, değişik mahfillerde birlikte anayasa yapıyoruz diye konuştuğunu söyledim ve size de doğru mu diye sordum.Arzu ederseniz bu konuşmanın şahidi olan saygın siyasetçinin de numarasını size yollarım."