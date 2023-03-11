Uşak'ta alkollü sürücü can aldı! 2 genç hayatını kaybetti Otomobille çarpışan motosikletteki bulunan 2 genç hayatını kaybetti. 2,84 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Trafikte güven ve huzuru sağlamak adına her türlü önlem alınıyor.

Yaşanan kazaların önüne geçmek isteyen ekipler denetimleri sıklaştırdı.

Trafiğe alkollü çıkan sürücülerin ise sebep olduğu kazalara bir yenisi daha eklendi.

Uşak'ta sabah saatlerindemeydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

Otomobil ve motosiklet çarpıştı

Haluk A., yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan plakasız ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki 18 yaşındaki Yasin Himmet Yıldız ve E20 yaşındaki Emin Ünalan, yola savruldu.

2 genç hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yasin Himmet Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralı Emin Ünalan ise tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı

Otomobil sürücüsü ve 2,84 promil alkollü olduğu belirlenen Haluk A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.