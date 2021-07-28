Van Erciş'te esnafı ziyaret eden İyi Parti Lideri Meral Akşener, 15 Temmuz'da şehidinin ağabeyinin "FETÖ'cülere destek veriyorsunuz" tepkisi üzerine "Bana siyaset yapma, istemiyoruz de" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Van'ın Erciş ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

ŞEHİDİN AĞABEYİ: FETÖ'CÜLERE DESTEK VERİYORSUNUZ

Ziyaret sırasından Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan özel harekat polisi Halil Hamuryen'in ağabeyi Bilal Hamuryen, Akşener’e tepki göstererek, “FETÖ’cülere destek veriyorsunuz” dedi.

"SİYASET YAPMA, BANA DE Kİ SENİ İSTEMİYORUZ"

Bunun üzerine Akşener, “Siyaset yapma, bana de ki seni istemiyoruz. Bunların hepsi kabulümdür” ifadelerini kullanıdı.

"KÖPRÜDE ATEŞ EDEN ASKERLER EMİR ALTINDAYDI, SUÇSUZDUR DEDİNİZ"

Bunun üzerine şehit yakını, Akşener'e “Bir konuşmanızda ‘köprüde ateş eden askerler emir altında ateş etmiştir ve suçsuzdurlar’ dediniz. 15 Temmuz’da ateş eden askerler suçsuz ise şehit olan kardeşlerimize ne olacak? Bugüne kadar FETÖ köpeğini hiç kınamadınız. Bugüne kadar şehit ailelerini ziyaret ettiniz mi? Erciş’te şehit ailelerini ziyaret edecek misiniz” sorularını yöneltti.

Van'da 15 Temmuz şehidinin ağabeyinden Meral Akşener'e FETÖ tepkisi VİDEO

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"O GECEYİ İLK KINAYAN BENİM"

Erol Olçok’un eşini ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, “O gece ilk kınayan benim. Eğer bu konuşmalarından dolayı sen haklıysan Allah beni kahretsin, seni böyle düşündürenler haksızsa Allah onları kahretsin” diye karşılık verdi.

"15 TEMMUZ'DA BENİM BAŞBAKAN OLACAĞIM DİYE BİR SÖZÜM YOK"

"15 Temmuz'da benim başbakan olacağım diye bir sözüm yok” ifadelerini de kullanan Akşener, daha sonra Çaldıran ilçesine geçti.