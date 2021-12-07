Vatan Partisi'nden ayrılanlar Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu

Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi bölündü.

Türkiye'nin 124'üncü siyasi partisi kuruldu.

Türk siyasetinin en renkli simalarından biri olan Doğu Perinçek'in Genel Başkanı olduğu Vatan Partisi bölündü.

PARTİDEN AYRILIP YENİ PARTİ KURDULAR

Partiden ayrılan birçok isim, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'nde buluştu. Parti kurucuları ve üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çok büyük bir kısmını Vatan Partisi'nden gelenlerin oluşturduğu yeni partide, 68 gençlik hareketinden önemli isimler, işçi ve memur kesimlerinden ileri gelenler, sanatçılar, kadınlar ve gençler de yer alıyor.

AYDINLIK HAREKETİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ

Ayrıca partide, Perinçek’in yönettiği Aydınlık hareketinin liderlerinden Mehmet Bedri Gültekin, Osman Aydın Şahin, Ömer Şahin gibi isimler de yer aldı.

"BAĞIMSIZLIK, DEVRİM, SOSYALİZM"

Yeni parti üyelerinin bir araya geldiği toplantıda çekilen videolar sosyal medyada yayınlanırken partililerin o görüntülerde, "Yaşasın Sosyalist Cumhuriyet Partisi ve Bağımsızlık devrim sosyalizm" sloganları attıkları görünüyor.

Vatan Partisi'nden ayrılanalar Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu VİDEO

VATAN PARTİSİ VE AYDINLIK'TAN KOPAN ÖNEMLİ İSİMLER

Mehmet Bedri Gültekin; Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde, genel başkan yardımcılıkları, genel sekreterlik ve genel başkan vekilliği gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi’nin kurucuları arasında Sosyalist Parti, İşçi Partisi ve Vatan Partisi’nde Merkez Karar Kurulu üyeliği ve İşçi-Sendika Bürosu yöneticiliği, Aydınlık gazetesinde Emek sayfasının köşe yazarlığını yapmış olan Mehmet Akkaya da yer aldı.

VATAN PARTİSİ'NİN SON SEÇİMDEKİ PERFORMANSI

Vatan Partisi; 24 Haziran 2018 seçimlerinde yurt içinde 110 bin 849, yurt dışı sandıklarda 4 bin 023, toplamda 114 bin 872 oy ile yüzde 0,23'lük bir performans göstermişti.