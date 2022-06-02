Veli Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında "Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi.

CHP'nin Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa’ya geldi.

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Ağbaba, "Diyor ki bize, Millet İttifakının adayı kim? Öncelikle adaylığını açıkla bakalım, Devlet Bahçeli aday gösterdi ama Erdoğan hala ben adayım diyemedi. Bursa'dan söyleyelim, bizim adayımız 6'lı masayı kuran, senin kimyanı bozan, Türkiye'de 16 Nisan'daki Adalet Yürüyüşü'nden itibaren toplumun tüm kesimlerini gündeme getiren, onlarla kol kola giren Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.

"Bursa'ya miting borcumuz var"

DHA'nın haberine göre, Ağbaba Bursa'da yapılması planlanırken İstanbul'a alınan Milletin Sesi Mitingini de hatırlatarak, "Bursa'ya bir miting borcumuz var, yapacağız." dedi.

"Siyasetin dili bir seviye daha düştü"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamalara da değinerek şunları söyledi:

"Siyasetin dili dün itibariyle bir seviye daha düştü. Erdoğan’ın daha önce de söylediği çirkin ifadeler vardı. En baştan söyleyeyim. Gezi Türkiye’nin onuru ve şerefidir. Gezi’ye AK Parti ve MHP’li insanların çocukları da katıldı. Bahçeli her ne kadar bunları inkar etse de ben onu MHP’li dedelere, ninelere havale ediyorum."













