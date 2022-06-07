Venezuela Devlet Başkanı Maduro yarın Türkiye'ye geliyor

Bolivarcı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl aradan sonra Beştepe'de Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu ağırlayacak.

İkili ilişkiler ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

Ticaret hedefi 1,5 milyar dolar

İki ülke ticareti 2021'de, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Bu yıl hedef 1,5 milyar dolara ulaşmak.

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun ziyaretinde özellikle turizm, sağlık, eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki iş birliği olanakları görüşülecek.